Hand – Gonzalez : “C’est un moment très dur pour nous”

Ce dimanche, le PSG handball se déplaçait sur le difficile terrain de Szeged dans le cadre de la phase de poule de la Velux EHF Champions League. Une partie au couteau que ne sont pas parvenus à glaner les hommes de Raul Gonzalez. Au sortir de la défaite des siens (32-29), ce dernier a affiché sa déception au micro de PSG.TV.

“C’est un moment très dur pour nous parce qu’on a très bien joué les 40 premières minutes. On est parvenu à avoir six buts d’avance dès la 10e minute. Et après on a raté beaucoup de choses. La clé du match, ça a été les situations de supériorité. On a raté beaucoup de situations de ce genre. Eux, en revanche, ont su marquer ces buts.”