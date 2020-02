Handball : Le PSG poursuit son sans-faute en Championnat en battant largement Toulouse (28-36)

Le PSG Handball retrouvait le championnat ce jeudi soir avec un déplacement sur le parquet de Toulouse (5e de Lidl Starligue). Le début de match est à l’avantage des locaux, qui prenne rapidement quatre buts d’avance (6-2, 6e). Le PSG va petit à petit remonter pour revenir à deux buts de son adversaire (6-4, 9e). Le score va ensuite varier entre +2 et +4 pour les Toulousains, pour finalement n’être que de + 1 à la mi-temps (17-16, 30e).

Le PSG va revenir avec un tout autre visage en seconde période, arrivant rapidement à prendre l’avantage au score grâce aussi aux parades de Rodrigo Corales (17-18, 32e). Les Parisiens vont ensuite prendre un peu le large grâce à une très bonne défense et voir son avantage grandir petit à petit (22-229, 50e). Les Parisiens vont complètement maîtriser cette seconde période pour s’offrir une fin de match facile et une victoire confortable (28-36). C’est la 14e victoire en 14 matches de Lidl Starligue. Un sans-faute qui lui permet de conforter son avance en tête du classement sur Nantes avec désormais six points de plus. Prochain rendez-vous pour le PSG Handball, le déplacement à Celje en Velux EHF Champions League (dimanche 17h).