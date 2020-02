Handball – Le PSG s’impose face à Elverum et récupère sa deuxième place

Suite à un revers sur le difficile terrain de Szeged la semaine passée, la section handball du PSG se devait de reprendre sa marche en avant ce samedi au sein de son antre du stade Pierre de Coubertin. Les Parisiens accueillaient, en effet, les Norvégiens d’Elverum.

En s’inclinant contre Szeged, les hommes de Raul Gonzalez ont perdu leur deuxième place du Groupe A d’EHF Champions League. Le but était donc de la récupérer face à ce jour. Et c’est chose faite puisque les Franciliens se sont imposés sur le score de 31 à 25 au terme d’une partie plutôt bien maîtrisée. Bien maîtrisée car les Rouge et Bleu ont pu compter sur un Vincent Gérard des grands soirs dans ses buts. Le dernier rempart parisien a, en effet, multiplié les parades. Grâce à ce succès, le PSG se replace à la deuxième place, à égalité de point avec Szeged mais une meilleure différence de but sur les deux confrontations entre les deux écuries.

Pour conserver cette posture favorable, le Paris Saint-Germain va maintenant devoir assurer le coup dimanche prochain face à Zagreb, là encore, à domicile.