Handball : Le PSG s’impose sur le parquet de Celje (29-33) en Ligue des Champions

Après sa convaincante victoire contre Toulouse en Lidl StarLigue jeudi soir (28-36), le PSG Handball se déplaçait de nouveau ce dimanche après-midi, mais cette fois-ci en Velux EHF Champions League contre Celje. Ce sont les Parisiens qui vont faire la course en tête face aux Slovènes, le score évoluant constamment, entre +1 pour le PSG ou bien un score de parité (3-4, 7e, 5-5, 11e) mais le PSG va réussir à se détacher à + 3 (7-10, 17e). Un écart qui montra jusqu’à + 4 (12-16, 28e), écart à la mi-temps (13-17).

Au retour des vestiaires, le PSG va connaître des passages difficiles, les Slovènes refaisant petit à petit son retard sur les Parisiens (20-21, 39e). Mais le PSG ne va jamais se faire remonter au classement, réussissant à toujours maintenir son avance (21-23, 43e), reprenant même quatre buts d’avance à la 45e (21-25). Un écart qui variera entre + 3 et +4 et +2 sans pour autant que Celje n’arrive à vraiment se rapprocher. Le PSG s’impose donc sur le parquet du club slovène (29-33) et remonte à la deuxième place de sa poule, derrière le FC Barcelone.