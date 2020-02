Handball : le PSG s’incline à Szeged (32-29)

Ce dimanche après-midi, le PSG Handball se déplaçait sur le parquet de Szeged dans l’objectif de consolider la deuxième place du groupe A de la Velux EHF Champions League. C’est le PSG qui prend l’avantage rapidement dans ce match (2-4, 11e) et qui fait la course en tête en réussissant à maintenir un écart de +3 acquis à la 20e minute (7-10) jusqu’à la mi-temps (15-18, 30e). Au retour des vestiaires, le PSG va rapidement faire un trou, avec six buts d’avance (15-21, 35e). Mais le club hongrois va petit à petit refaire son retard (20-22, 40e), jusqu’à même passer devant à la 45e mais le PSG va rapidement se relancer et reprendre l’avantage (25-27, 49e). Les deux équipes vont par la suite se rendre coup pour coup et le score va varier entre +1 pour le PSG et égalité ou +1 pour Szeged. Mais à la dernière minute, les Hongrois vont prendre un avantage définitif (31-29, 29e). Le PSG s’incline donc 32-29 et perd sa deuxième place au profit de son adversaire du soir.