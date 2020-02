Handball – Match à enjeu pour le PSG à Szeged

Après avoir remporté son 15ème succès en autant de rencontres en Lidl Starligue en milieu de semaine, le PSG Handball se déplace cet après-midi sur le parquet de Szeged (à 17h sur beIN SPORTS 3), à l’occasion de la 12ème journée de la phase de poules de la Velux EHF Champions League. Un match capital entre les Parisiens (2e, 18 pts) et les Hongrois (3e, 18 pts) à égalité de points avant cette rencontre. Mais grâce à leur victoire lors du match aller (30-25), les Rouge et Bleu possèdent une meilleure différence de buts particulière de +5. Pour rappel, la deuxième place a une importance capitale afin de disputer un éventuel quart de finale retour à domicile. Donc en cas de match nul ou victoire, les Parisiens auront leur destin entre leurs mains lors des deux dernières rencontres à domicile face à Elverum (22 février) et Zagreb (1er mars).

Mais face à lui, le PSG Handball fera face à la meilleure défense des groupe A et B avec seulement 277 buts encaissés. Cependant, les Parisiens possèdent l’une des meilleures attaques de la compétitions avec 347 réalisations. Concernant les statistiques individuelles, Luka Karabatic est à 6 unités d’atteindre la barre symbolique des 200 réalisations en Ligue des champions. Avec 96 buts, Benoît Kounkoud peut atteindre le cap des 100 réalisations, comme le précise le club de la capitale sur son site internet.

Classement groupe A Ligue des champions