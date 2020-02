Hazard : “On a fait le match qu’il fallait”

Thorgan Hazard a estimé que son équipe avait réalisé le match qu’il fallait ce soir avec le PSG. Il regrette tout de même le but encaissé (2-1).

“Je pense que le 1-0 aurait été mieux pour nous, mais après c’était très important de marquer le deuxième but pour partir avec un léger avantage au match retour. On a fait le match qu’il fallait, on ne leur a pas laissé beaucoup d’occasions et le but qu’ils mettent c’est une glissade, relate Hazard en zone mixte dans des propos relayés par Goal. Cela n’aurait pas dû être une occasion mais quand tu leur laisses une demi-occasion, c’est but. Ils ont des joueurs qui à tout moment peuvent marquer un but et ils l’ont encore montré aujourd’hui.”

Il s’est ensuite projeté sur le match retour (11 mars). “On ira avec le même état d’esprit parce que si tu vas à Paris pour ne faire que défendre je pense que ce sera compliqué. Si on leur laisse trop le ballon c’est plus facile pour eux. Il faudra être intelligents parce qu’ils seront obligés de gagner.”