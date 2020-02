Herrera : “Ce n’est pas possible de gagner tous les matches de Ligue 1”

Positionné sur la droite de la défenserouge et bleu ce samedi soir lors de l’incroyable match nul du PSG sur la pelouse de l’Amiens SC, Ander Herrera a notamment permis à son équipe de se relancer dans la partie en inscrivant le but du 3-1 juste avant la pause. Au sortir de cette rencontre, le Basque est revenu sur ce nul dans des propos relayés par Goal. Et l’ibère tient surtout à mettre en exergue la série d’invincibilité qui continue pour les Parisiens.

“Ce n’est pas possible de gagner tous les matches de Ligue 1. Amiens a mis beaucoup d’intensité, mais on n’a pas perdu depuis 23 matches, et notre confiance reste très grande.”