Herrera forfait face au Borussia Dortmund (Le Parisien)

Déjà privé de certains éléments lors de la défaite face au Borussia Dortmund (1-2), en huitième de finale aller de Ligue des champions, le PSG devra composer sans un autre joueur pour le match retour. Absent lors de la victoire face aux Girondins de Bordeaux (4-3), Ander Herrera sera forfait pour le confrontation retour face au BVB (11 mars) au Parc des Princes, d’après les informations du Parisien. Le milieu de terrain des Rouge et Bleu “a passé une IRM dans l’après-midi, qui a confirmé une lésion au quadriceps de la cuisse droite”, précise le quotidien francilien. Même si le PSG n’a pas encore communiqué sur la durée de son indisponibilité, son absence est estimée à plusieurs semaines.

Sorti en début de match face à Bordeaux, Thiago Silva “est touché à la cuisse droite et devrait en savoir plus ce lundi sur la nature et la gravité exacte de sa blessure, en passant lui aussi des examens”, indique Le Parisien. Même si Thomas Tuchel semblait un peu inquiet suite à ce nouveau pépin physique, la femme du capitaine parisien – Isabelle Silva – avait indiqué, sur son compte Instagram, que cette blessure n’avait “rien de grave”. Pour rappel, lors de ce match retour face au Borussia Dortmund, le PSG ne pourra pas compter sur Marco Verratti et Thomas Meuniers, suspendus.