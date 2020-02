Icardi, une des pistes prioritaires de la Juventus pour l’été prochain (Tuttosport)

C’était le coup de Leonardo lors du dernier jour du mercato estival, l‘arrivée sous forme de prêt avec option d’achat (70 millions d’euros) de Mauro Icardi. L’attaquant a réalisé des débuts tonitruants sous le maillot Rouge & Bleu, avant de connaître une petite disette de six matches sans marquer. Icardi, qui se sent bien à Paris et qui aimerait prolonger l’aventure, serait toujours dans le viseur de la Juventus Turin selon les informations de Tuttosport. L’international argentin serait même l’une des priorités de recrutement de la Vieille Dame pour l’été prochain. Mais comme l’explique le quotidien italien, c’est le PSG et Leonardo qui ont l’avantage dans ce dossier, grâce à l’option d’achat.