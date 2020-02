Initiation au judo pour les enfants de l’Ecole Rouge & Bleu

Depuis bientôt trois ans, le PSG a rouvert sa section judo avec comme figure de proue, Teddy Riner. Comme le rapporte le PSG sur son site internet, les enfants de la Fondation Paris Saint-Germain – Children First ont eu le droit -la semaine dernière – à une initiation au Judo (au dojo du club de la capitale) avec comme professeur, la star du judo mondiale, Teddy Riner (10 fois Champion du Monde, 2 fois champion Olympique). Ce dernier s’est réjoui de cette initiative. “On a passé un super moment tous ensemble sur les tapis. Les professeurs du club ont appris aux enfants les bases, on s’est ensuite prêté au jeu de leur montrer notre univers, d’échanger et de partager à travers le judo et le sport. Je crois qu’ils ont aimé découvrir tout cela, et moi je me suis éclaté avec eux“, savoure Teddy Riner.