Invaincu contre Dortmund, le PSG possède un bilan positif face aux clubs allemands

Encore une journée à attendre pour les supporters parisiens. pour voir le Paris Saint-Germain retrouver la Ligue des Champions ce mardi face au Borussia Dortmund au Signal Iduna Park (21h00).

Petit retour historique à 24 heures de cette affiche et il est encourageant pour le club de la capitale qui possède un bilan positif face au BVB et les clubs allemands en général.

En effet les Rouge & Bleu sont invaincus contre le club de la Ruhr avec deux matches nuls en Coupe d’Europe et deux victoires en match amical :

_ Dortmund 1/2 PSG, le 16 juillet 1990 à Dortmund (amical)

_ PSG 3/1 Dortmund, le 26 juillet 1992 à Paris (amical)

_ Dortmund 1/1 PSG, le 21 octobre 2010 (Europa League)

_ PSG 0/0 Dortmund, le 4 novembre 2010 (Europa League)

De manière plus globale, les clubs allemands réussissent bien au Paris Saint-Germain. Dans son histoire, le PSG compte neuf victoires, deux matches nuls et quatre défaites en compétition officielle. De plus, comme l’ajoute l’historien du club Michel Kollar, les Parisiens se sont systématiquement qualifiés dans des matches à élimination directe face aux pensionnaires de Bundesliga.

Il serait de bon ton de poursuivre cette série positive dès demain…