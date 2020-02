Irles sur Di Maria : “C’est un joueur qui se met au service du collectif”

Le PSG, grâce notamment à un Angel Di Maria des grands soirs, impliqué sur les deux buts rouge et bleu, s’est imposé sur le terrain du FC Nantes (1-2, 23e journée de Ligue 1). Une prestation du Fideo qu’a tenu à mettre en exergue Bruno Irles, entraineur du FC Pau, sur le plateau du Late Football Club.

“Ce que j’apprécie, c’est que c’est un joueur qui parvient à se mettre au service du collectif, qui parvient à se fondre dans ce collectif. On parle beaucoup de lui dans la dernière ou l’avant dernière passe, mais c’est aussi un joueur qui fait énormément d’efforts, explique Irles. Il est au service du collectif, et ça me plaît.“