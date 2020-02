Jallet : “Il n’y a rien d’impossible”

Tout le monde ne parle que du match contre le Borussia Dortmund dans le cadre du 8e de finale aller de la Ligue des champions, mardi (21h)) mais avant cela le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse d’Amiens lors de la 25e journée de Ligue 1, ce samedi (17h30). Et pour évoquer cette rencontre, c’est un ancien Parisien, Christophe Jallet, qui s’est présenté en conférence de presse.

“Ils ont perdu des matchs à domicile et à l’extérieur contre des équipes sensiblement dans la même position que nous donc il faut s’en inspirer. Il n’y a rien d’impossible. Ce n’est pas le match en début de saison pour lequel on se dit qu’on va prendre le plus de points. Ce n’est donc que du bonus pour nous, explique Jallet en conférence de presse par des propos rapportés par le site officiel du club picard. Il faut le jouer à 200% et sans complexe. Ce sont des grands matchs et on a tous envie de les jouer. Mais il ne faut pas qu’on se mette trop de pression et passer à côté de notre match. (…) Ce n’est pas sur le match de Paris qu’on va être jugé mais en tout cas, on va pouvoir en tirer quelque chose au niveau de notre état d’esprit et des valeurs qu’on va pouvoir démontrer pour s’appuyer là-dessus comme on l’a fait à Lyon et contre Monaco.“