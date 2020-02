Rothen milite pour une équipe quasi identique lors des trois prochains matches

Avant le match retour contre le Borussia Dortmund (11 mars), le PSG va jouer trois matches (Dijon, Lyon et Strasbourg). Et pour Jérôme Rothen, Thomas Tuchel doit aligner autant que possible la même équipe sur les trois matches pour redonner de la confiance à l’équipe.

“Il faut travailler l’équipe qui sera alignée à Dortmund dès demain. […] À l’aller, Tuchel s’est mis en difficulté, a mis ses joueurs et le club en difficulté. Aujourd’hui, il ne faut plus calculer. […] Donne envie à cette équipe de fonctionner ensemble, de fonctionner en rouleau compresseur. En toute logique, ils devraient gagner les trois matches avant Dortmund, lance Rothen sur RMC. Avec l’accumulation de minutes lors de ces trois matches, tu peux dégager une force. Neymar sera suspendu mais les autres, il faut qu’ils accumulent des minutes, qu’ils se rassurent ensemble. […] Si tu as joué avec quasiment la même équipe lors des trois matches et que tu as trois bons résultats, je pense que tu arriveras encore plus solide contre Dortmund.”