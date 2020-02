Jimmy Briand : “On a préparé quelque chose…”

Au Parc des Princes, dimanche soir (21h00), le PSG recevra Bordeaux (10e) en conclusion de la 26ème journée de Ligue 1 Conforama. Ce sera la 92e opposition en Championnat entre les deux équipes, un record pour le Paris SG. Les Girondins sont les adversaires les plus affrontés par les Rouge & Bleu. Pas de quoi cependant déchaîner les foules, les centres d’intérêt étant ailleurs au PSG. Mais attention, car Bordeaux entend profiter de la moindre opportunité à Paris comme l’a assuré Jimmy Briand (34 ans).

“On sait où on va, on sait ce qui nous attend. Il n’y a rien de particulier, a commenté l’attaquant girondin Jimmy Briand en conférence de presse. Pour faire un résultat à Paris, ça dépend de nous, de comment on sera organisé, de notre réponse sur le terrain, mais ça dépend aussi d’eux. Il faut que Paris soit moins bon. On l’a vu au match aller, ils étaient très bons et cela a été très dur… Il faut un peu de tout pour réussir à Paris. Ce sont des champions, ils auront envie de rebondir devant leur public, ils seront à 100%. On verra. On s’est bien préparés cette semaine. Mais il n’y a pas de recette magique. En tout cas, on a bien travaillé et on a préparé quelque chose. Quoi ? Un peu de suspense, un peu de patience… Dimanche, on va aller là-bas pour faire un résultat, conquérants et solidaires. Il n’y a pas de pression à avoir si ce n’est bien représenter notre club et respecter ce qui a été mis en place.”