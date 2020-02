Jimmy Butler estime que Neymar est “le meilleur joueur de tous les temps”

Jimmy Butler, star de la NBA et du Miami Heat, est un fan de football. Il a déjà rendu visite aux joueurs parisiens au Camp des Loges. Il porte même souvent des vêtements de la collection PSG. Dans un entretien accordé à la FIFA, il a expliqué que pour lui, Neymar est le meilleur joueur de l’histoire.

“Je me suis vraiment intéressé au football depuis que je suis allé aux JO en 2016. Nous avions regardé Neymar et le Brésil remporter la médaille d’or. […] Depuis ce moment, j’adore le foot brésilien, explique Butler dans des propos relayés par RMC Sport. Je ne sais pas trop comment, mais on a fini par bien s’entendre. On dînait ensemble, on sortait dans Paris et notre amitié a grandi depuis. Je lui ai rendu visite au Brésil plusieurs fois. Évidemment, c’est un très bon ami à moi, mais j’ai vu ce qu’il pouvait faire sur le terrain, comment il pouvait rendre les autres meilleurs, donc il a mon vote comme meilleur joueur de tous les temps.”