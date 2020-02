Jobard : “J’ai quelques regrets sur la première mi-temps”

Stéphane Jobard, le coach dijonnais, a tenu à saluer son adversaire du soir (1-6) qui mérite sa victoire, même s’il a quelques regrets sur la première mi-temps, comme il l’a expliqué au micro d’Eurosport 2.

“J’ai trouvé le PSG très appliqué, rigoureux, solide même si j’ai quelques regrets sur la première mi-temps où on a eu les occasions et dans nos temps forts, il faut concrétiser. […] On sait que contre le PSG il faut mieux mener que d’être mené parce qu’après c’est à leur rythme et cela devient compliqué. […]Le score est lourd, prendre six buts, c’est compliqué. On a démissionné en deuxième mi-temps et il faut marquer sur ses temps forts et éviter de prendre des buts dans les moments clés du match. Malgré tout, on a montré des vertus pour égaliser et mon gros regret est celle balle de 2-1 avec le un contre un de Cadiz, qui peut changer la donne. Le troisième but nous tue.”