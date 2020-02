Jobard : “Je pense que le score reflète bien l’écart entre les deux équipes”

À l’occasion de la 27e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain recevait Dijon au Parc des Princes. Et les Parisiens se sont facilement imposés face à des Dijonnais trop timide (4-0). Pour Stéphane Jobard, l’entraîneur du DFCO, le score est logique.

“Moi, je ne joue pas la Ligue des champions, je ne joue que la Ligue 1. Je pense qu’ils sont armés pour gagner le Championnat. J’ai vu de la qualité aujourd’hui. Je pense que le score reflète bien l’écart entre les deux équipes. On a subi longtemps, l’espoir a perduré tant qu’on était mené que 1-0, a expliqué Jobard en conférence de presse d’après-match. On a trop peu apporté le danger dans le camp parisien pour espérer quelque chose ce soir. (…) On ne se trompe pas de championnat, on sait contre qui on jouait ce soir, on avait le secret espoir de ramener des points, on ne l’a pas fait.“