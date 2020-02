Johan Micoud ne comprend pas le changement de système de Thomas Tuchel

Hier, Thomas Tuchel a décidé de changer de système en passant en 3-4-3 contre le Borussia Dortmund (2-1). Johan Micoud ne comprend pas ce choix, expliquant que le 4-4-2 fonctionnait très bien.

“Tu joues deux mois en 4-4-2, tu as fait mal en 4-4-2 au Real Madrid. Si ce soir (hier, ndlr) tu as des joueurs qui ne sont pas aptes à jouer ce match, tu dois rester dans le même système, tu mets les joueurs qui peuvent jouer et tu t’appuies sur ce que tu fais depuis plusieurs semaines“, explique Micoud dans l’Equipe du Soir. Les seuls moments où on a vu une équipe cette saison, c’est quand ils ont joué en 4-4-2 et que tout le monde faisait les efforts pour tout le monde.”