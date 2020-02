Juampi – L’actualité du PSG vue par Nicolas, Koceila, Elyès, Carter et Maxime

Les habitués de Canal Supporters connaissent bien les chroniques de Juampi. Il revient chaque samedi midi pour aborder un thème lié au PSG. Cette fois il donne la parole à cinq amoureux du PSG.

L’idée

De plus en plus, la lecture des journalistes sur les événements touchant le PSG est déconnectée de ce que je ressens. Même en essayant d’avoir un avis objectif et détaché de ma condition de supporter, je n’arrive plus à trouver une cohérence dans l’analyse de “professionnels” sur des sujets d’actualités concernant notre club. Aussi, comme j’en ai eu l’habitude dans le passé, je vous propose l’interview croisée de cinq personnes sur des thèmes revenant plus ou moins fréquemment ces dernières semaines. Cinq personnes rencontrées sur Canal Supporters pour certains, Twitter pour d’autres et qui ont pour point commun leur amour du club de la capitale d’une part et de l’autre des avis qui leurs sont propres. Des avis qui trouveront échos chez certains j’en suis sûr. Merci à eux. Bonne lecture à tous. Et pour que continue à vivre le débat sur Canal Supporters !! Signé : Juampi.

Les présentations

Nicolas : Bonjour à tous, je m’appelle Nicolas, 37 ans, j’ai été abonné au Parc des Princes de 1997 jusqu’au plan Leproux. Après avoir fait quelques années de journalisme, notamment ici sur Canal Supporters, je suis devenu le gérant de “La Boutique des Supporters” aux pieds du Parc.

Les Questions et réponses

>> Ton sentiment sur l’après Dortmund/PSG et les polémiques qui en ont découlé ?

Nicolas : Les événements extra-sportifs cités dans la question ne sont pas graves intrinsèquement, mais ils traduisent un mal-être sous-jacent en interne, un irrespect léger mais général de l’institution. Le message envoyé n’est pas le bon auprès du grand public et des supporters, surtout après la prestation moyenne à Dortmund. On aurait préféré voir une équipe et un groupe se re-concentrer sur le sportif et uniquement le sportif.

>> Ton sentiment vis-à-vis de Tuchel ? Est-il toujours l’homme de la situation au PSG ?

Nicolas : La calinothérapie de Thomas Tuchel montre ses limites. C’était peut-être ce qu’il fallait après Unaï Emery mais le coach allemand est aujourd’hui dépassé dans plusieurs domaines. Il n’a pas la main sur le mercato, pas sur le domaine médical, ne parvient plus à gérer les ego du vestiaire, et pire encore, il montre parfois de grosses lacunes tactiques et d’analyse de son adversaire. Après, j’ai coutume de dire que la vérité d’un jour n’est jamais celle du lendemain en football. Si Tuchel fait passer les 8 e de Ligue des Champions au PSG, les problèmes actuels seront vite oubliés.

>> Thiago Silva : stop ou encore ?

Nicolas : Thiago Silva encore, bien sûr, mais pas aux conditions imposées par le joueur. Selon la presse, le Brésilien réclame deux ans de contrat et une augmentation salariale. Je dis non. Pour commencer il faudrait lui retirer le brassard pour le donner à Marquinhos. TS ne parvient pas à se transcender dans les grands rendez-vous et ne parvient pas, du coup, à faire se transcender ses coéquipiers. Marquinhos possède lui cette hargne. Et un Silva qui va sur ses 36 ans va forcément décliner physiquement à un moment. Alors le garder aux conditions du club oui, car il reste un défenseur central hors-norme en France, mais il faut aussi que le PSG pense à l‘avenir, et l’avenir, ce n’est pas un Thiago Silva titulaire indiscutable.

>> Ton avis sur Kouassi et Aouchiche ? Penses-tu qu’un éventuel échec pour les faire signer pro au PSG ne serait imputable qu’à nos dirigeants ?

Nicolas : C’est toujours le même problème avec les jeunes joueurs issus du centre de formation du PSG. Il faut réussir à concilier argent, temps de jeu et clauses dans les contrats. Et ça, ce n’est que la discussion PSG/joueur car à cela il faut rajouter le jeu des agents, l’intérêt féroce des autres clubs et la découverte du monde du football professionnel. Sur ces deux cas précis, je pense que Leonardo fait ce qu’il faut, avec des propositions très honnêtes pour des joueurs de cet âge. Kouassi et Aouchiche ont les cartes en mains, eux seuls décideront de leurs avenirs respectifs. J’espère qu’ils seront parisiens car l’exposition médiatique est une vraie chance pour eux, même en jouant un peu moins qu’ailleurs. Et puis en côtoyant au quotidien des Neymar, Mbappé, Di Maria, Navas, Silva, Marquinhos, tu progresses aussi vite voire plus vite qu’en jouant 20 matches avec un club moyen de je ne sais quel championnat.

>> Comment imagines-tu le scénario du match retour face à Dortmund ?