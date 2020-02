Karabatic : “L’essentiel est de reprendre cette deuxième place”

En s’imposant à domicile face à Elverum, le PSG handball est parvenu à récupérer sa deuxième place du Groupe A de Velux EHF Champions League perdue la semaine passée face à Szeged. Au sortir de ce succès 31-25, Nikola Karabatic, arrière gauche rouge et bleu, a affiché sa satisfaction face au travail accompli. Le tout sera désormais d’assurer le coup dimanche prochain à domicile face à Zagreb lors du tout dernier match de cette phase de poule.

“Ça a été un match maîtrisé, même si on aurait préféré s’imposer avec un écart encore plus important. Mais à cause de maladresses et un peu de déconcentration, on a laissé cette bonne équipe norvégienne rester au contact. L’essentiel est de reprendre cette deuxième place ce soir. Il faudra confirmer ça sur le prochain et dernier match de poule qui nous reste encore à disputer“, a expliqué Karabatic dans des propos relayés par le site officiel du club de la capitale.