Karabatic : “On peut être content de ce résultat”

Hier avait lieu le choc de la Lidl Starligue entre Nantes et le PSG. Les deux premiers au classement se sont livrés un très beau match qui s’est conclu sur un match nul (29-29). À l’issue du match, Nikola Karabatic a estimé que le match nul était mérité pour les deux équipes.

“Quand on regarde le début de match, on peut être satisfaits de ce nul, mais après la dernière minute de jeu, on l’est moins, puisque nous avions la balle pour gagner… Mais nous aurions aussi pu perdre dans les derniers instants si Rodrigo (Corrales) n’avait pas fait plusieurs belles parades. Ça aurait pu basculer des deux côtés. On peut donc être content de ce résultat, rapporte Karabatic pour le site officiel du PSG. Nous avons su revenir grâce à notre expérience et en ne paniquant pas. En seconde période, nous avons bien joué. Nous avons juste loupé quelques actions face à un grand gardien. On a eu les opportunités de gagner, mais face à cette équipe chez elle, ce n’était pas évident. Dimanche, on ne peut pas se permettre de perdre à Coubertin face à Zagreb.”