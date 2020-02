Karim Abed arbitre de PSG / Dijon

Après une semaine de travail sans match disputé, le PSG retrouvera la Ligue 1 ce samedi – à 17h30 sur Canal Plus – avec la réception du Dijon FCO, à l’occasion de la 27ème journée de Ligue 1. Une rencontre qui sera arbitrée par Karim Abed. Il sera assisté par Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. Eddy Rosier sera le quatrième arbitre. Enfin, Antony Gautier et Christian Guillard officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo. Cette saison, Karim Abed a déjà arbitré le PSG à une reprise, lors de la victoire face à Lorient en Coupe de France (1-0). Depuis le début de l’exercice 2019-2020, l’arbitre de 31 ans a distribué 31 cartons jaunes et 4 cartons rouges en 11 matches de Ligue 1.

Pour rappel, cette rencontre face au DFCO se jouera sans Neymar et Marco Verratti (suspendus). Thiago Silva et Ander Herrera sont blessés.