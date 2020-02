Kehrer : “Après le but de Nantes, On n’a pas douté”

Thilo Kehrer, buteur ce soir, lors de la victoire contre Nantes (1-2) a expliqué que son équipe n’avait pas douté après le but nantais. “Je pense que l’on a eu des occasions, des grandes occasions, mais malheureusement on n’a pas réussi à marquer, on n’a pas fermé le match. On savait que Nantes était fort à domicile, ils sont costauds, agressifs. Ils ont poussé. Ce n’était pas facile mais on est heureux d’avoir gagné. On n’a pas douté, sur le terrain, on avait toujours la confiance. Dans les matches, il y a toujours des erreurs. Si on avait fermé le match plutôt, ça aurait été plus facile. On joue tout les trois jours, c’est normal d’être un peu fatigué mais on a les trois points. Un peu de doute ? Je n’ai jamais douté. C’est vrai que j’ai été blessé et je viens de reprendre mon rythme et ça fait du bien de jouer, de marquer et surtout ça fait du bien de gagner. ”