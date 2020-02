Kehrer lance une fondation en faveur du Burundi

Pour aider au développement du Burundi, pays d’origine de sa mère, Thilo Kehrer a décidé de lancer sa fondation comme le rapporte RMC Sport. Cette fondation a pour but d’aider la jeunesse du Burundi, “l’un des pays les plus pauvres au monde“. Hier soir, le défenseur central a organisé une soirée de lancement à laquelle plusieurs de ses coéquipiers – Julian Draxler, Marquinhos et Eric-Maxim Choupo-Moting – étaient présents. “Les joueurs parisiens présents ont tous fait une donation pour acquérir des œuvres dans le but de financer un centre qui viendra en aider aux jeunes burundais en fin de scolarité“, indique le média sportif. Un établissement qui devrait voir le jour cette année.