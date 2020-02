Kimpembe : “Ça a été un match compliqué face à une belle équipe du Borussia”

Le PSG s’est incliné sur la pelouse de Dortmund en huitièmes de finale de Ligue des Champions (2-1). Au micro de RMC Sport 1, Presnel Kimpembe a expliqué que le PSG était tombé sur une belle équipe de Dortmund.

“Ça a été un match compliqué face à une belle équipe du Borussia. On a eu beaucoup de déchet technique. On n’a pas su se créer des occasions pour pouvoir marquer assez rapidement. Après avoir égalisé, on a pris le deuxième but très rapidement et cela mais un coût au moral. Le schéma tactique ? Ça n’a rien à voir avec le schéma tactique. C’est nous qui jouons. On a encore un match retour à la maison. On va travailler à l’entraînement et voir comment ça va se passer au Parc.”