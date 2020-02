Kimpembe sur la réaction de Mbappé : “C’est un compétiteur, cela l’a énervé, c’est normal”

Titulaire et capitaine lors de la victoire face à Montpellier (5-0), Presnel Kimpembe a formé un duo solide en défense avec l’autre Titi, Tanguy Kouassi. L’international français a parfaitement contenu Andy Delort. Après la rencontre, le défenseur des Rouge et Bleu a été interrogé par l’agacement de Mbappé lors de son remplacement.

“C’est bien qu’il sorte énervé plutôt qu’avec le sourire. Cela montre l’envie qu’il a de rester (sur le terrain). Et l’envie qu’il a de vouloir mettre des buts. […] C’est un compétiteur, cela l’a énervé, c’est normal. Mais on verra un autre Kylian mardi (face à Nantes, ndlr). Vous le connaissez, c’est un garçon toujours joyeux, de bonne humeur.” a expliqué le capitaine parisien en zone mixte, dans des propos rapportés par RMC Sport.

Dans des propos accordés à Esporte Interativo, Kimpembe s’est également exprimé sur le carton jaune reçu par Neymar en fin de première période, après une discussion avec l’arbitre. “On ne va pas s’exposer sur les arbitres… C’est incompréhensible. Ney’, Marco (Verratti) et moi lui avons demandé ‘pourquoi ?’ et sa réponse a été assez bizarre. Il disait qu’il avait chambré l’adversaire et il a reçu un carton. C’est bizarre mais on ne va pas parler des arbitres. C’est une belle soirée pour nous et tous les supporters.” Pour rappel, Neymar a subi 9 fautes lors de cette rencontre, un record.