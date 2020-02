Kouassi : “Mon doublé ? J’aurais préféré repartir avec les trois points”

Double buteur, grâce à deux têtes imparables sur corner, Tanguy Kouassi, malgré des errements défensifs, a marqué le match nul entre le PSG et Amiens (4-4) de son empreinte. Dans des propos relayés par le site officiel rouge et bleu, le titi parisien est revenu sur cette partie comptant pour la 25e journée de Ligue 1.

“On va dire qu’on a mal entamé ce match puisqu’on a été mené 3-1 à la mi-temps. Mais dans le vestiaire, le coach a su nous rebooster et on a su revenir au score et faire preuve de caractère. Malheureusement on a craqué dans les ultimes secondes et on revient avec un point. Mon doublé ? C’est vrai que j’ai mis deux buts. J’ai contribué à ce match nul, mais j’aurais préféré repartir avec les trois points.”