Koulibaly se verrait bien succéder à Thiago Silva (LP)

Thiago Silva arrive en fin de contrat en juin prochain, et pas sûr que ce dernier rempile pour une neuvième année sous le maillot du PSG. Un nom déjà souvent cité pour l’après O Monstro (35 ans) revient dans l’actualité du club de la capitale ces dernières heures. Selon les informations du Parisien, Kalidou Koulibaly aimerait relever un nouveau défi, lui qui est à Naples depuis six ans (encore sous contrat jusqu’en juin 2023). Sa piste prioritaire se nommerait Manchester City, mais son actuelle expulsion des Coupes d’Europe pour les deux prochaines saisons “pourrait modifier la donne“. L’international sénégalais (28 ans) veut continuer à jouer la Ligue des Champions. Dans cette optique, “le PSG a beaucoup d’atouts aux yeux du joueur“, indique le quotidien francilien. Son prix, entre 75 et 80 millions, ne serait pas un obstacle pour le PSG et lui se verrait bien succéder à Thiago Silva. Le Parisien conclut en expliquant que Koulibaly a récemment acheté un appartement à Paris. Signe d’un futur sous les couleurs parisiennes ? Réponse dans les prochains mois.