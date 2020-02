La barre des 100 buts marqués cette saison atteinte face à Nantes ?

Ce soir (21h05, Canal + Sport) le PSG se déplace sur la pelouse de Nantes dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. S’il marque deux buts ce soir, le club de la capitale atteindrait la barre symbolique des 100 buts depuis le début de la saison comme le rapporte le PSG sur son site internet. En marquant, les Rouge & Bleu poursuivront leur série avec au moins un but marqué à l’extérieur, 45 matches (dont 30 en Ligue 1). Si jamais ils ne se prennent pas de buts ce soir, les joueurs parisiens pourraient s’offrir un record sous l’ère QSI, ils aligneraient ainsi un sixième match toutes compétitions confondues sans prendre de but, effaçant les tablettes le précédent record établi à trois reprises depuis l’arrivée des dirigeants qataris (été 2011), avec cinq clean-sheets consécutives (en 2015-2016, 2017-2018 et en début de saison).