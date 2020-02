La fédération brésilienne en pourparlers avec le PSG pour une participation aussi aux JO de Neymar

Neymar et Kylian Mbappé, les deux principales stars internationales du PSG, disputeront-elles cet été deux compétitions en sélection ? La question se pose toujours. Dans le cas du Brésilien, il s’agirait de la Copa América (12 juin-12 juillet) et du tournoi de football des Jeux Olympiques de Tokyo (22 juillet-8 août). Ce qui renverrait à septembre la reprise du joueur en club.

Et selon Globo, la fédération brésilienne de football (Confederação Brasileira de Futebol) a entamé des pourparlers directs avec le Paris Saint-Germain pour obtenir cette double participation de Neymar. “Le président Rogério Caboclo a personnellement pris contact avec Nasser Al-Khelaïfi, à la recherche d’un accord”, explique le média brésilien. Pour la Copa America, il n’est pas nécessaire de demander une libération de la part des clubs, mais il y a une forme de courtoisie à respecter. Comme Neymar a déjà dit qu’il voulait en être, Tite, le sélectionneur des A, et André Jardine, en charge de l’équipe olympique, ne comptent pas s’en priver… Pour rappel, Neymar avait été médaillé d’or lors des JO de Rio en 2016, sans jouer la Copa América du Centenario au préalable. Les deux prochaines listes des sélections nationales (A et U23) sont programmées pour le 6 mars. Elles n’apporteront pas encore d’information à ce sujet. Mais du côté du clan Mbappé on suivra avec attention les évolutions de ces pourparlers avec la CBF. Idem pour la FFF qui souhaite voir le natif de Bondy aux JO de Tokyo.