La Juventus reste vigilante à la situation de Mauro Icardi (Tuttosport)

Mauro Icardi a rejoint le PSG l’été dernier sous la forme d’un prêt avec option d’achat (70 millions d’euros). Après des débuts fracassants, l’attaquant argentin est plus en difficultés ces dernières semaines. Son avenir fait beaucoup parler et un club s’intéresse toujours à lui, la Juventus de Turin. Selon les informations de Tuttosport, le directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici, suit toujours de près le dossier de Mauro Icardi. De plus, il a de bonnes relations avec Leonardo et Wanda Nara, l’agent du numéro 18 parisien. Selon le média transalpin, Icardi s’interroge sur son avenir en raison du moment difficile qu’il traverse actuellement, mais également de sa nostalgie de l’Italie. Tuttosport conclut en expliquant que la Juve piste Mauro Icardi pour rajeunir son effectif (il a 27 ans) mais il n’est pas le seul sur la liste de la Vieille Dame.