La mère de Cavani revient sur son transfert avorté à l’Atlético, et met en cause le président madrilène

Cela a été le feuilleton de cet hiver : désireux de rejoindre l’Atlético de Madrid, et les Colchoneros étant désireux de recruter l’Uruguayen, Edinson Cavani est longtemps resté dans le flou. Finalement, faute d’accord entre les différentes parties, le matador est donc resté à Paris.

Et alors que des médias ibères, tout comme le président Cerezo, pointaient du doigt les supposées exigences financières bien trop élevées émanant du frère et agent de Cavani, la mère du principal intéressé a tout simplement nié en bloc une telle affirmation. Dans des propos relayés par Foot Mercato, Berta Gomez a bien confirmé que son fils avait tout fait pour quitter le club de la capitale, et qu’il n’était, de fait, pas du tout blessé durant le mois de janvier. Le joueur a bien mis la pression pour partir, mais Enrique Cerezo reste, selon ses dires, le principal responsable de ce non-transfert.

“Il n’est pas impossible qu’il aille à l’Atlético cet été tant que le président rectifie ce qu’il a dit. Nous ne comprenons pas pourquoi il a dit une telle chose. C’était hors de propos. Cela a fait très mal car il est absolument faux que Walter (agent de Cavani, NDLR) ait demandé un bonus à la signature. Cet homme, ce qu’il aurait dû faire, c’est dire à ses fans pourquoi Cavani n’est vraiment pas allé à l’Atlético. Et c’est pourquoi, premièrement, le PSG n’a pas voulu le laisser partir. Et deuxièmement, l’Atlético n’est jamais venu avec ce que le PSG a demandé quand il a plus tard débuté la négociation”, a confié Berta Gomez tout en précisant que son fils était prêt à baisser son salaire car il n’avait qu’une envie : jouer sous les ordres de Diego Simeone.