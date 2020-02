La police allemande justifie la longue immobilisation des cars de fan du PSG

Ce soir, 3 000 supporters du PSG, dont 1 000 du Collectif Ultras Paris sont attendus au Signal Induna Park. Mais ces derniers ont vécu une mésaventure en rejoignant l’enceinte allemande. La police des frontières allemande a immobilisé ce mardi pendant plusieurs heures les huit cars de supporters du PSG pour réaliser une fouille approfondie des bus et des supporters présents. La police d’Aix-la-Chapelle, par le biais de son porte-parole de Sven Nestler, est sortie du silence via un communiqué.

“Nous avons renforcé nos effectifs pour plusieurs raisons. Nous avons estimé que ce duel entre les deux équipes était à risques, concernant la réputation des inconditionnels du Paris Saint-Germain et sachant que nous avons reçu l’information en provenance de Dortmund qu’ils seraient au moins un millier d’ultras à rallier Dortmund en cars. C’est ainsi que nous avons aussitôt été en contacts avec nos collègues de Dortmund et nous sommes intervenus pour procéder à des fouilles à la frontière belgo-allemande“, explique la police dans un communiqué relaté par L’Equipe.

“Notre stratégie s’est avérée payante. Nous devions appliquer la tolérance zéro à l’égard des supporters potentiellement dangereux, ensemble main dans la main avec nos collègues français, belges et allemands. Nous étions un peu plus de sept cents policiers déployés ce mardi à la frontière. Nous ne voulions pas d’objets dangereux ou de fumigènes, or nous en avons décelé un certain nombre, d’où notre démarche justifiée. Au total, c’est plus d’une centaine d’articles formellement interdits qui ont été dénichés, notamment au sein de deux cars. Si les fouilles ont duré plusieurs heures, c’est parce qu’il a fallu faire appel à une équipe spécialiste qui désamorce les objets dangereux et cela a traîné quelque peu en longueur. Nous devions prendre toutes les précautions afin de ne pas prendre le moindre risque, surtout qu’en plus du match, un concert va se dérouler en même temps à la Westfalenhalle qui jouxte le Signal-Iduna-Park.”