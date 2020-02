La revue d’effectif de Rabesandratana à trois jours de Dortmund

Cet après-midi (17h30), le PSG se déplace à Amiens à trois jours du match contre Dortmund. Thomas Tuchel devrait réaliser une large revue d’effectif. Eric Rabesandratana effectue également cette revue d’effectif.

“Cette équipe contre Amiens ne sera pas celle contre Dortmund. Neymar, Mbappé, Sarabia, Meunier et Kimpembe sont préservés. Ces jours-là sont pressentis pour débuter contre Dortmund, explique l’ancien capitaine du PSG dans sa chronique sur France Bleu Paris. En plus de ça Marquinhos et Kurzawa sont annoncés remplaçants, on peut imaginer que c’est deux-là vont débuter (à Dortmund ndlr). Il y a aussi des titulaires pour mardi qui seront-là cet après-midi, on ne peut pas préserver tout le monde. Di Maria, Thiago Silva, Verratti, Icardi seront titulaires. Juan Bernat est annoncé titulaire aussi mais il y a peu de chance qu’il joue mardi. Peuvent-ils penser à la blessure ? Inconsciemment elle est présente cette pensée de blessure. Forcément, on va jouer, être à fond. La meilleure façon de ne pas y penser c’est de jouer à fond.”