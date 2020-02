La sortie de Neymar n’a pas été appréciée par le PSG (RMC Sport)

Absent pendant 4 matches en raisons de douleurs aux côtes, Neymar Jr (28 ans) retrouvait les terrains, hier soir, contre le Borussia Dortmund en 8e de finale de aller de la Ligue des champions. Si les joueurs du PSG se sont inclinés (1-2), le Brésilien a marqué un but ô combien important pour entretenir l’espoir au match retour. Mais Neymar n’a pas livré une prestation qui restera dans les annales.

Présent en zone-mixte après la rencontre, Neymar a fait part de son incompréhension d’avoir était laissé au repos pendant une si longue période alors qu’il se sentait prêt à jouer. “C’est difficile de rester quatre matchs sans jouer. Ce n’est pas mon choix, c’est le club qui a pris la décision, les médecins. On a beaucoup parlé. Moi, je n’ai pas aimé. Je voulais jouer, je me sentais bien. Le club a eu peur et ça retombe sur moi“, avait notamment déclaré Neymar devant les médias.

Une sortie que n’a peu goûté le PSG. En effet, selon les informations de RMC Sport, “les propos du Brésilien ont tout de même été commentés et ont agacé certains membres du staff. Plusieurs salariés n’ont pas apprécié qu’on puisse remettre en cause le travail de la cellule médicale.” Pourtant, le processus du retour de Neymar a été parfaitement respecté par le staff médical du club et surtout c’est Leonardo qui a eu le dernier mot dans cette histoire car il existait des distensions entre Neymar, le staff technique et le médical.

RMC Sport indique également que le club estime que le joueur est également fautif de cette gestion délicate concernant son retour de blessure. En interne, il aurait été également apprécié que Neymar ne fête pas son anniversaire à quelques jours d’une rencontre aussi importante.