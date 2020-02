Lafont : “Il ne faudra pas passer à côté de ce match”

Alban Lafont, gardien du FC Nantes, va faire face à l’attaque parisienne demain lors du match de la 23e journée de Ligue 1. À la veille de ce match, il s’est présenté en conférence de presse.

“On sait que jouer contre le PSG, ce n’est pas facile, ils ont de super joueurs. Ça va être un match très difficile mais le plus important c’est de donner le maximum, de respecter le club, se respecter nous-même et donner le maximum. Après, on verra ce qu’il se passe. […] Il n’y a pas de crainte de se prendre une claque. Il va falloir faire un très bon match ça c’est sûr pour arracher quelque chose. Il ne faudra pas passer à côté de ce match.“

Le portier nantais a ensuite évoqué Kylian Mbappé et Neymar, qu’il devrait affronter demain. “Ils ont vraiment une très grande qualité balle au pied. Ils arrivent à masquer jusqu’au dernier moment où ils ont envie de tirer. Ils sont très déterminés et tu le ressens dans leurs frappes. C’est vrai que ce n’est pas facile mais quand on est gardien de but, on essaye d’étudier au maximum e de pouvoir intervenir le mieux possible.”