Le beau geste de Cavani envers un jeune supporter après Amiens / PSG

Titulaire hier soir face à Amiens (4-4), Edinson Cavani aurait pu offrir la victoire au PSG mais sa frappe dans les arrêts de jeu a frôlé le but de Régis Gurtner. Mais l’image qu’il faut retenir d’El Matador lors de sa soirée picarde, c’est cet échange avec un jeune supporter amiénois. Dans les couloirs du stade de la Licorne, Cavani a été interpellé par un jeune fan du club picard. L’attaquant uruguayen lui a alors offert son maillot du match avant de le prendre dans ses bras et lui faire une bise, comme on peut le voir dans une vidéo postée par France Bleu Picardie sur son compte twitter. Le petit garçon, tout content, a ensuite adressé un “merci Cavani” à l’attaquant Parisien. Un beau geste qui devrait marquer très longtemps ce jeune supporter.