Le beau message de Mbappé pour les jeunes de banlieues

Kylian Mbappé a vécu toute son enfance à Bondy. Il est encore très attaché à cette ville du 93, comme peut en attester sa première collection pour Nike, la Mbappé X Nike Bondy Dream. Et dans un texte publié sur le site The Player’s Tribune, le numéro 7 raconte ses souvenirs de Bondy mais également transmet un message d’espoir et d’optimisme aux jeunes.

“À Bondy, dans le 93, dans les banlieues, il n’y a peut-être pas beaucoup d’argent, c’est vrai. Mais nous sommes des rêveurs. Nous sommes nés comme ça, je pense. Peut-être parce que rêver ne coûte pas grand-chose. En fait, c’est gratuit. La réalité est que quand j’étais petit, j’avais l’habitude de voir certains des gars les plus durs de mon quartier porter les courses de ma grand-mère. Vous ne voyez jamais ce côté-là de notre culture aux infos. Vous entendez toujours parler du mauvais, jamais du bon“, explique Mbappé dans des propos relayés par RMC Sport. Un beau message à l’encontre de la jeune génération qui s’inspire de leur illustre aîné.