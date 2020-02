[Le billet d’humeur de Juampi] La sortie post PSG/OL de Leo était-elle de trop ?

Les habitués de Canal Supporters connaissent les chroniques de Juampi. Il revient chaque samedi midi pour aborder un thème lié au PSG. Deuxième sujet : La sortie post PSG/OL de Leo était-elle de trop ?

Dimanche dernier, quelques minutes après le coup de sifflet final, l’analyse sportive du PSG/OL a très vite été reléguée au second plan par l’intervention de Leonardo au micro du Canal Football Club. Si contrairement à sa première période de « règne », le directeur sportif brésilien nous a démontré que ses interventions étaient plus rares en nombre, ces dernières ont dorénavant le mérite de porter des messages forts.

Ainsi, sans refaire une analyse en profondeur d’un message décortiqué sous toutes ses coutures depuis six jours, la volonté de Leo de stopper « la négativité » qui serait véhiculée autour du PSG par les médias a été très mal perçue par ces derniers.

Dès le lendemain, L’Equipe faisait sa une avec un Leonardo « Oscarisé » pour sa prestation. Dans la foulée, c’est Hervé Mathoux cette fois ci sur Twitter qui par une série de tweets exprimait son incompréhension et son étonnement face au discours accusateur du brésilien… Ainsi, posons nous cette question : la sortie de Leo était elle hors de propos ? Autrement dit, la couverture médiatique du futur huitième de C1 du PSG est-elle, à défaut d’être positive, tout simplement normale ? Est ce normal de lire sur le site de RMC Sport un dossier sur le formidable sauvetage in extremis de la faillite du Borussia en 2005 ? (Rappel historique certes fort intéressant mais dont le timing prête à sourire. Bizarrement quand il y a 3 ans le Monaco de Mbappé affrontait ce même Borussia, nul rappel de ce modèle de redressement a l’allemande ne fut effectué dans les jours précédents le match). Est ce également normal de voir chaque dimanche matin à 11h depuis un mois sur Téléfoot (où devrais je dire telenovela) un sujet sur le jeune attaquant de Dortmund Haaland, allant même jusqu’à le traquer jusque dans son premier club d’enfance ?

Stop ! Stop ! Juampi tu verses dans la démagogie la plus totale à l’image du supporter pilier de comptoir PMU que tu es ! Tes arguments sont tout sauf inattaquables…

Continuons donc : est ce normal que l’accent sur la lecture de ce match a été quasi systématiquement mis sur la force de frappe offensive des allemands avec en tête d’affiche le phénomène Haaland ? Est ce normal de passer sous silence les dramatiques problèmes défensifs de l’équipe au point même que Favre ait été dernièrement directement mis en difficulté par son propre DS pour son inefficacité à apporter des solutions à ces derniers ?

Pour moi, comme pour beaucoup d’autres, il est clair que les éléments cités sont tout sauf normaux. Mais, pour un nombre au moins aussi important de supporters, les arguments cités ne sont qu’autant de prétextes à s’auto victimiser et rejoignent la ligne des Dugarry et autre Mathoux pour dire que c’est une forme de paranoïa développée par les supporters parisiens…

Oui mais voilà, l’angle d’approche des détracteurs de Leo n’est pas la bonne. En effet, ce dernier s’élève contre la négativité qui flotte autour de ce match. Une négativité qui s’est exacerbée dans les mentalités non seulement après deux scénarios catastrophes sur les trois dernières années mais aussi et surtout consolidée par des échecs récurrents au niveau des quarts puis plus récemment au niveau des huitièmes… Dès lors, une sortie de Leo qui, dans le fond, ne visait qu’à essayer de faire d’un événement crucial un « non événement » dans le but d’enlever de la pression qui pèse sur ses joueurs peut-elle être considérée comme une erreur ou de la vulgaire com’ ? Évidemment non ! Qu’on le veuille ou non, ce groupe est traumatisé par de cuisants échecs européens. Leonardo est ainsi clairement dans son rôle de DS en amenant une réponse à un problème qu’il a constaté. D’ailleurs, ce dernier est fidèle à la ligne de conduite qu’il a clairement initié à son arrivée l’été dernier : « ce sera une saison de transition difficile, on ne va pas dire ici qu’on va gagner la Ligue des champions ».

Il n’y a pas si longtemps des Aulas ou encore des Mourinho étaient considérés comme des génies de la prose lorsqu’ils usaient de ce même stratagème… Dès lors, la levée de bouclier des journalistes français s’explique aisément à défaut d’être objective. Pierre Ménès a lui même apporté la réponse : « un PSG qui se vautre fait plus vendre en France qu’un PSG qui réussi ». Aussi, il est évident qu’il était plus facile de créer un environnement propice à la catastrophe industrielle lorsque le DS du PSG s’appelait Antero « muet » Henrique plutôt que Leonardo. Le Brésilien va dans le sens qui n’arrange pas nos médias : l’intérêt du PSG.

Par extension, il œuvre contre l’intérêt des médias qui ont fait des malheurs sportifs ou même quotidiens du PSG des leviers de performance économique. Leonardo a ainsi eu le temps durant son « retrait » de la vie du PSG d’analyser ce folklore bien français. C’est donc de manière très réfléchi que l’idée de cette intervention a dû mûrir en lui de longue date…

Il y a deux ans, entre l’aller et le retour du match face au Réal, le PSG avait décrété l’union sacrée et s’était indigné du manque de soutien des journalistes nationaux. La réponse du redac’ chef de L’Equipe fut un mauvais cocktail d’ironie et de mauvaise foi, s’interdisant au nom de l’étique journalistique de traiter le PSG avec bienveillance (est-ce utile de rappeler ici la fameuse Une « tous monégasques » ?). Depuis, le PSG a retrouvé son Leo et avec lui une parole plus ferme et porteuse. Le journal s’est quant à lui vu refuser depuis l’entrée du centre Oredoo durant une longue période puis, plus récemment, celle du centre RLD du côté de Marseille…

Au final, si la sortie de Leo est bienvenue, elle n’augure évidemment en rien d’une meilleure réussite de l’équipe en C1 à ce stade. Néanmoins, juste pour le plaisir de voir notre DS faire la leçon en direct et de manière magistrale à un auditoire aussi médusé qu’honteux… cela valait de toute façon la peine !!!

Juampi