Le Borussia compte surfer sur sa dynamique parisienne à Brême

Après la victoire 2-1 contre le PSG mardi en Ligue des champions, le quotidien de la Bundesliga est au programme du Borussia Dortmund. Le BVB se rend à Brême (17e) ce samedi (15h30). Et la défaite est interdite pour l’équipe de Lucien Favre (“C’est un match très important pour nous”), qui n’est que troisième du championnat allemand derrière le Bayern (7 points d’avance et un match en plus) et Leipzig (3 points d’avance). Car, dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne le Werder avait fait plier le Borussia (3-2). Il y a de la revanche dans l’air.

Mais, Brême, qui lutte pour éviter la relégation, n’a rien d’un épouvantail. Et dans la foulée de la victoire contre Paris, le 3-4-3 du BVB devrait être réutilisé. La victoire de mardi est désormais un repère pour Dortmund. “La référence, c’est Paris”, a tonné Michael Zorc, le directeur sportif du BVB. Revenir avec trois points du Nord-Ouest de l’Allemagne, et faire jouer quelques minutes le milieu de terrain Julian Brandt, de retour d’une blessure à la cheville, raviraient l’adversaire européen du PSG. Marco Reus (blessure musculaire) et Thomas Delaney (reprise) sont eux toujours indisponibles.

Equipes possibles