Le Borussia s’incline dans un match fou face à Leverkusen (4-3)

Le Paris Saint-Germain affrontera l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir à l’occasion du choc de la 24e journée de Ligue 1. Et pendant ce temps, le futur adversaire des Rouge et Bleu, le Borussia Dortmund, faisait lui face au Bayer Leverkusen dans une confrontation qui s’annonçait assez intéressante sur le papier.

On le savait d’ores et déjà, le Borussia Dortmund est une équipe qui sait attaquer. Néanmoins, c’est également une équipe qui possède quelques soucis, et non des moindres, quand la tâche est de défendre. Ce constat s’est une énième fois vérifié ce jour face au Bayer Leverkusen. Une confrontation extrêmement prolifique en termes de buts. Ainsi, au petit jeu du qui prendra l’avantage sur l’autre, c’est le Bayer Leverkusen qui l’a finalement emporté sur le spectaculaire score de 4-3.

Les deux écuries ont, chacune leur tour, deux fois mené à la marque. Emre Can, nouvelle recrue des Borussens, en profitant pour inscrire une sublime réalisation pour le 2-1. Mais finalement, dans les dix dernières minutes, c’est Bender qui offrait une victoire précieuses à Leverkusen (4-3, 82e). Les hommes de Lucien Favre se sont écroulés en fin de match en encaissant deux buts coup sur coup. Un succès qui permet aux hommes de Peter Bosz de se rapprocher à deux petits points de leur adversaire du jour. Le Bayer pointe à la 5e place, Dortmund reste 3e.

Les buteurs de la partie :

BVB : Hummels (22e), Can (33e), Guerreiro (65e).

Bayer : Volland (20e et 43e), Bailey (81e), Bender (82e).