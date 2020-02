Le Borussia veut conserver sa dynamique contre Fribourg

Comme le PSG, onze jours avant les retrouvailles, le Borussia Dortmund sera cet après-midi sur le terrain. Le BVB reçoit à 15h30 au Signal Iduna Park – où il est invaincu – le neuvième de la Bundesliga : Fribourg (beIN Sports Max 7). La victoire est impérative. Avec quatre points de retard sur le FC Bayern, aucun joker n’est à disposition des adversaires européens du PSG.

Cette rencontre face au SC Freiburg devrait permettre à Lucien Favre de titulariser Julian Brandt, de retour d’une blessure à la cheville. Mais le joueur de 23 ans est attendu plus haut sur le terrain, à la place de Thorgan Hazard, décevant comme ailier gauche. Pour le reste c’est le onze bien connu des Parisiens qui doit préserver la dynamique actuelle du Borussia. C’est à dire avec Erling Haaland (malgré une gastro-entérite en début de semaine) et Emre Can, les deux recrues hivernales qui ont fait beaucoup de bien au BVB. Quant à Marco Reus (déchirure musculaire aux adducteurs), il est toujours indisponible. On ne devrait pas le voir dans le onze Jaune et Noir au Parc des Princes le 11 mars.

L’équipe possible du BVB en 3-4-3 contre Fribourg : Bürki – Piszczek (c), Hummels, Zagadou – Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro – Sancho, Haaland, Brandt.