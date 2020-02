Le but préféré de Cavani, celui qui a éteint Marseille

Deux cents buts sous le maillot du PSG, enfin ! Edinson Cavani a atteint le cap d’une tête appuyée sur un service d’Angel Di Maria, dimanche soir, contre les Girondins lors du 4-3. Parmi ses 200 réalisations sous le maillot Rouge & Bleu, quel but a une place particulière ? Le Matador a donné sa réponse en zone presse : l’égalisation au Vélodrome (2-2) en octobre 2017 en toute fin de rencontre alors qu’un PSG à dix allait vers la défaite. Ce jour là, l’antre phocéenne est passée des huées au silence d’un coup un seul.

“C’est difficile de choisir… Je pense que le plus beau but, celui qui reste dans les têtes de tout le monde, c’est le 2-2 contre Marseille, à l’extérieur. Le stade attendait que je rate le coup franc pour festoyer, pour crier. Mais on a annulé un peu la fête, a commenté Edinson Cavani. Tous les matches sont spéciaux mais les Clasico encore plus. Si un Clasico tu ne peux pas le gagner, tu n’as pas le droit de le perdre. Ça peut arriver, c’est le football, mais c’est ça la mentalité à avoir.”