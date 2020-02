Le BVB et Haaland n’en finissent plus de marquer

Le BVB de Lucien Favre avait promis un coup d’accélérateur en 2020, il est bien là. Comme le PSG, son prochain adversaire européen (match aller le 18 février) s’est imposé 5-0 en Championnat. L’Union Berlin n’a pas pesé lourd et a encaissé cinq buts comme Augsbourg (5-3) et Cologne (5-1) ! Bref, les adversaires du Borussia Dormund ont plus que vu les abeilles en ce début d’année. Titularisé pour la première fois, la recrue Erling Haaland a inscrit un doublé… L’attaquant norvégien de 19 ans en est à 7 buts en trois apparitions. De quoi ravir le Signal Iduna Park (buts également de Sancho, Reus et Witsel) et effrayer le PSG. Samedi prochain, le BVB (3e de la Bundesliga à 3 points du Bayern, leader) ira à Leverkusen, on en saura certainement plus sur l’état de forme des troupes puisque le Bayer est cinquième du championnat allemand.

A signaler, alors qu’on entend déjà beaucoup parler de la sortie agitée de Kylian Mbappé lors du PSG/MHSC, Marco Reus (30 ans) et Achraf Hakimi (21 ans) ont été tout aussi mécontents au moment de leur remplacement samedi. Achraf Hakimi a lancé avec fureur une bouteille d’eau (il y avait 2-0 pour BVB), Marco Reus a ôté la bande de son poignet et l’a lancée avec colère (à 4-0). Une attitude excusée par Sebastian Kehl: “Les garçons veulent jouer autant que possible, bien sûr. Tout le monde se bat pour sa place.”

Dortmund: Bürki – Piszczek, Hummels, Akanji – Hakimi (Zagadou 64′), Witsel, Brandt, Guerreiro – Sancho, Haaland (Reyna 77′), Reus (c) (Hazard 71′). Non utilisés : Hitz, Dahoud, Götze, Schmelzer, Balerdi, Schulz. Absent : Delaney (genou).