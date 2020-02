Le calendrier des deux équipes avant le match retour

Il faudra attendre trois semaines pour voir le PSG et le Borussia Dortmund s’affronter de nouveau dans le cadre des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. Avant cela, les deux équipes vont retrouver leurs routines habituelles avec le championnat pour les Allemands, la Ligue 1 et la Coupe de France pour les Parisiens. Le BVB jouera un match de moins que le PSG durant cette période, avec trois matches de Bundesliga ( Werder, samedi, Fribourg, samedi 29 février et Mönchengladbach le 7 février). À chaque fois, le Borussia aura une semaine entre chaque rencontre. Pour le PSG, ce sera encore un calendrier chargé avec quatre matches dont le premier dimanche soir face à Bordeaux. Puis une semaine entre le match contre les Girondins et celui contre Dijon (samedi 29 janvier, 17h30). Puis le PSG enchaînera le choc face à Lyon en demi-finale de Coupe de France (mercredi 4 mars) et le déplacement à Strasbourg (samedi 7 mars), trois jours avant le match retour. Un calendrier cette fois-ci équilibré puisque avant le match aller, le PSG avait joué 14 matches, alors que Dortmund seleument 6.

Le calendrier du PSG avant le retour :

Dimanche 23 février (21h; Ligue 1) : PSG / Bordeaux

Samedi 29 février (17h30; L1) : PSG / Dijon

Mercredi 4 mars (21h10, CDF) : OL / PSG

Samedi 7 mars (17h30, L1) : Strasbourg / PSG

Le calendrier du BVB :

Samedi 22 février (15h30, Bundesliga) : Werder / Dortmund

Samedi 29 février (15h30, Bundesliga) : Dortmund / Fribourg

Samedi 7 mars (18h30, Bundesliga) : Mönchengladbach / Dortmund