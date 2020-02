Le cap des 200 matches en Ligue 1 pour Verratti face à Lyon ?

Arrivé lors de l’été 2012 lors d’un mercato de folie suite aux venues combinées de Thiago Silva et Zlatan Ibrahimović, Marco Verratti est devenu un élément essentiel dans l’effectif du PSG. Lié avec le club de la capitale jusqu’en 2024, l’international italien éblouit le Championnat de France par sa qualité de passe, sa vision du jeu et sa conservation de balle. Et face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche (à 21h), le joueur de 27 ans pourrait atteindre la barre symbolique des 200 matches disputés en Ligue 1, comme le rapporte l’historien du PSG – Michel Kollar – sur son site internet, paris-canalhistorique.com. Il serait ainsi le deuxième joueur de l’effectif actuel à atteindre ce chiffre, après Thiago Silva (202 matches).

Pour rappel, Il Gufetto avait déjà disputé son 300ème toutes compétitions confondues avec les Rouge et Bleu le 13 janvier dernier. Cette saison, Il s’était également offert un record – au même titre que Thiago Silva – avec son 57ème match disputé en Ligue des champions avec le maillot parisien.

Top 5 des joueurs parisiens à plus de 200 matches en Championnat