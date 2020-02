Le Collectif Ultras Paris va rendre hommage à Brodjanac Milos

Il y a un peu plus d’une semaine, on apprenait la mort de Brodjanac Milos, superviseur sécurité du PSG depuis 25 ans. Dans le cadre de la rencontre entre le PSG et Bordeaux ce soir au Parc des Princes, le Collectif Ultras Paris va rendre un dernier hommage à “Miloche“. Sur son compte twitter, le CUP a dévoilé les détails de ce dernier hommage. À partir de 18h30, “une marche silencieuse” aura lieu entre le carrefour auteuil et le virage Auteuil. Une quête pour la famille de Brodjanac Milos sera faite au sein du virage Auteuil. Enfin “un tifo hommage” sera déployé sur tout le virage.