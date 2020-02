Le futur troisième maillot du PSG façon “Air Jordan” et non aux couleurs du Qatar !

Depuis plusieurs heures des articles (voir ici) fleurissent ici et là affirmant que le futur maillot Jordan, troisième maillot du PSG pour la saison 2020-2021, serait aux couleurs du Qatar… Ce qui est tout simplement faux ! La référence faite est à un “Air Jordan” classique, de 1985. Rouge noble, noir et blanc, tel est le cocktail utilisé. Sans rapport avec le drapeau du pays du Golfe. La saison prochaine, il y aura deux maillots Nike, dont le “Hechter” en version “domicile”, et deux tenues Jordan, dont celle-ci. Mais encore une fois des raccourcis ont été trop rapidement réalisés avec le Qatar. Le clin d’œil et l’inspiration sont Jordan.

Image footyheadlines.com

Chaussures Air Jordan